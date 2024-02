Le opposizioni ai venezuelani, 'non temete il cambiamento'

Le opposizioni venezuelane, raggruppate nella Piattaforma unitaria democratica (Pud), hanno invitato la popolazione a "non avere paura" di dimostrare il loro sostegno alla candidata presidenziale María Corina Machado.

L'ex senatrice di centrodestra, in testa nei sondaggi, a loro dire "parteciperà comunque alle elezioni", nonostante il governo di Nicolas Maduro l'abbia squalificata per 15 anni dal ricoprire incarichi pubblici.

Le forze democratiche sono "unite e inarrestabili", disposte ad arrivare "fino alla fine", ha detto, in una conferenza stampa a Caracas, Henry Alviárez, coordinatore nazionale del partito di Machado.

Da parte sua, Roberto Henríquez, del partito cristiano sociale Copei, ha anche invitato la gente "in cerca di cambiamento" a formare i cosiddetti 'comanditos' (circoli) della campagna elettorale a favore di Machado.

"Organizzate il vostro gruppo e cominciate a lavorare.

Sappiamo di avere i voti. Anche l'avversario lo sa", ha sottolineato Henríquez, membro della delegazione dell'opposizione che alle Barbados ha siglato un accordo con il 'chavismo' al potere per lo svolgimento di elezioni "libere e giuste".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA