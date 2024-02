Lula, 'con Blinken abbiamo discusso anche della pace a Gaza'

Dopo le forti tensioni diplomatiche con Israele per le accuse di genocidio nei confronti dei palestinesi, la questione della pace a Gaza è stata anche tra i temi discussi oggi dal presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken.

"Ho ricevuto il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken. Abbiamo parlato del G20, dell'iniziativa per migliorare la condizione dei lavoratori che abbiamo lanciato con il presidente Biden, la protezione dell'ambiente, la transizione energetica, l'espansione degli investimenti e i legami di cooperazione tra i nostri paesi e la pace in Ucraina e Gaza", ha scritto Lula commentando la riunione in un breve post su X.

In precedenza lo stesso Blinken aveva definito quella con Lula come un'ottima riunione" parlando di "una partnership importante" con il Brasile. "È stato un ottimo incontro, sono molto grato al presidente Lula per il suo tempo. Stati Uniti e Brasile stanno facendo cose importanti insieme a livello bilaterale, regionale e globale. È una partnership importante e siamo grati per l'amicizia".

Blinken è a Brasilia da martedì sera e parteciperà oggi e domani anche al vertice ministeriale del G20 di Rio.



