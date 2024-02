Lavrov, 'l'Occidente smetta di riempire l'Ucraina di armi'

"L'Occidente deve smettere di riempire l'Ucraina di armi e il regime di Kiev deve porre fine alle ostilità": lo ha detto ai media brasiliani il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, prima di arrivare al vertice dei ministri degli Esteri del G20 a Rio de Janeiro.

"Né Kiev, né l'Occidente hanno dimostrato la volontà politica di risolvere il conflitto. Non abbiamo scelta: l'operazione militare speciale continuerà finché i suoi obiettivi non saranno raggiunti", ha continuato l'inviato del presidente Vladimir Putin.

"La Russia è aperta a trovare una soluzione pacifica al conflitto. Tuttavia, i nostri avversari a Kiev e in Occidente sono impegnati a promuovere la 'formula' di Volodymyr Zelenskyj, che rappresenta un ultimatum inaccettabile per la Russia", ha continuato Lavrov. Mosca - ha aggiunto il ministro - è disposta a "studiare idee realistiche" presentate dall'Ue "se i Paesi europei abbandoneranno la loro politica russofobica".



