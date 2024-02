Lavrov arrivato a Caracas, firmerà memorandum contro sanzioni

Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, è arrivato oggi a Caracas da L'Avana, seconda tappa di un rapido viaggio in America Latina che lo vedrà domani in Brasile per una riunione a Rio de Janeiro del G20.

Il ministro degli Esteri venezuelano Yvan Gil ha confermato che Lavrov incontrerà il presidente Nicolás Maduro con cui esaminerà le "questioni chiave" della cooperazione bilaterale che i due paesi intrattengono in vari settori.

Fonti governative locali hanno indicato che durante la visita sarà firmato un "memorandum d'intesa sulla cooperazione per contrastare le misure coercitive unilaterali" disposte nei confronti di Caracas e Mosca dagli Stati Uniti.

Oltre all'atteso colloquio con Maduro, è previsto che Lavrov abbia incontri anche il collega Gil e con la vicepresidente esecutiva venezuelana, Delcy Rodríguez.

Venezuela e Russia, da tempo alleati strategici, hanno firmato lo scorso ottobre 16 accordi di cooperazione in settori quali petrolio, turismo e forze armate. I due Paesi hanno consolidato le loro relazioni bilaterali, stabilite nel 1945, dopo l'arrivo al potere del defunto presidente Hugo Chávez (1999-2013), rafforzando durante il governo di Maduro i "legami di fratellanza".



