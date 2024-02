Bolsonaro, 'Brasile e Israele, nazioni sorelle'

"Brasile, Israele, nazioni sorelle". E' il testo del post dell'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, sul suo profilo X, nel bel mezzo della crisi diplomatica tra il governo Lula e quello di Netanyahu.

Nella pubblicazione Bolsonaro ha allegato un filmato della sua visita ufficiale in Israele durante il suo esecutivo, nel 2019, quando Netanyahu lo accompagnò al Muro del pianto. In quell'occasione Bolsonaro rilasciò alcune dichiarazioni, riportate nel video, spiegando la posizione di Brasilia prossima a quella di Tel Aviv, con l'intenzione di aprire negoziati per spostare l'ambasciata a Gerusalemme.



