'Povertà ancora in crescita in Argentina, a marzo sarà al 60%'

Se i dati sull'indice di povertà in Argentina relativi al mese di gennaio sono già allarmanti, quelli relativi ai mesi di febbraio e marzo saranno peggiori, col rischio di assistere a una vera e propria "esplosione sociale".

Ad affermarlo anche sulla base delle stime dell'inflazione arrivata al 254%, è il direttore dell'Osservatorio sociale dell'università Cattolica di Buenos Aires, Agustin Salvia.

Secondo la stessa istituzione già all'inizio del 2024 il livello di povertà nel Paese ha oltrepasssato il 57%.

"La povertà a febbraio e marzo sarà superiore, con un picco attorno al 60%", sostiene Salvia. Stando ai rilevamenti dell'ateneo inoltre, "l'indigenza non è aumentata tanto come la povertà", un segno che "la crisi sta colpendo soprattutto la classe media".

Secondo Salvia, l'Argentina è in una situazione simile a quella successiva alla crisi del 2001-2002, con un concreto pericolo di un'esplosione sociale se la situazione peggiorerà ulteriormente.

In questo contesto le organizzazioni sociali sono tornate a manifestare per reclamare al governo la ripresa dell'assistenza alimentare alle mense comunitarie.



