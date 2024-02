Obrador sulle proteste, 'in Messico la democrazia è autentica'

"In Messico c'è una democrazia autentica". Così il presidente Andres Manuel Lopez Obrador (Morena; progressista) commenta la manifestazione delle opposizioni a cui hanno aderito migliaia di persone, domenica, nella capitale, per chiedere 'un voto libero da interferenze' alle elezioni del 2 giugno.

"La loro democrazia è quella degli oligarchi, dei ricchi e dei corrotti. E noi vogliamo la democrazia del popolo", ha affermato il capo di Stato in riferimento alle proteste, assicurando che non ci saranno ingerenze nel processo elettorale che, con oltre 20mila incarichi contesi, si prospetta come il più grande della storia del Paese.

Il corteo era stata convocato da oltre 200 associazioni della società civile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA