Nella Terra del Fuoco Cameron è dichiarato 'persona non grata'

Il governatore della provincia argentina della Terra del Fuoco, Gustavo Melella, ha dichiarato il ministro degli Esteri del Regno Unito, David Cameron, "persona non grata" in tutta la provincia.

Il capo della diplomazia britannica è atterrato nella base aerea di Mount Pleasant, nelle Isole Falkland/Malvinas - al centro di una disputa decennale - nella sua prima tappa del viaggio in Sudamerica, che lo porterà in Paraguay e alla riunione dei ministri degli Esteri del G20 a Rio de Janeiro.

"Nessun rappresentante coloniale di uno Stato che attenta alla nostra integrità territoriale offuscando la memoria e il sacrificio eterno dei nostri eroi delle Malvinas sarà il benvenuto nella nostra provincia. Per questo abbiamo provveduto a dichiarare David Cameron 'persona non grata' in tutta l'estensione territoriale della nostra provincia", ha scritto Melella su X.

Il governatore ha evidenziato che "la presenza di Cameron nelle nostre Isole Malvinas costituisce una nuova provocazione britannica che cerca di minare i nostri legittimi diritti di sovranità sui nostri territori e sostenere il colonialismo nel ventunesimo secolo. Non lo permetteremo", ha concluso.



