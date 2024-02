Janja difende il marito, travisate le parole di Lula su Israele

La 'primeira dama' brasiliana, Janja, interviene sulla crisi diplomatica con Israele e utilizza i social per difendere il marito Luiz Inacio Lula da Silva: il discorso in cui ha paragonato le azioni delle forze armate israeliane all'azione di Adolf Hitler e all'Olocausto - spiega Janja dal suo profilo su X - "si riferiva al governo genocida e non al popolo ebraico. Cerchiamo di essere onesti nelle nostre analisi".

"Sono fiera di mio marito che, fin dall'inizio del conflitto nella Striscia di Gaza, ha difeso la pace e soprattutto il diritto alla vita delle donne e dei bambini, che sono la maggioranza delle vittime. Sono sicura - evidenzia - che se il presidente Lula avesse vissuto la Seconda Guerra Mondiale, avrebbe difeso allo stesso modo il diritto alla vita degli ebrei".

"Il mondo deve essere indignato per l'omicidio di ciascuno di questi bambini e unirsi urgentemente per costruire la pace", conclude.



