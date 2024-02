Cameron visita le Falkland, 'la sovranità non è in discussione'

Il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, ha iniziato oggi una visita ufficiale nelle Isole Falkland/Malvinas, nell'oceano atlantico del Sud. Lo riferisce una nota del Foreign Office dove si ribadisce il sostegno al "diritto all'autodeterminazione" dell'arcipelago al centro di una contesa, e per il quale Regno Unito e Argentina hanno combattuto una guerra nel 1982.

Nonostante il recente invito del neo presidente argentino Javier Milei a risolvere la questione della sovranità "attraverso i canali diplomatici", il governo di Londra continua a respingere qualsiasi dialogo su questo punto.

Lo stesso Cameron prima di intraprendere il viaggio ha ribadito che "le Isole Falkland sono una parte preziosa della famiglia britannica" e che "la questione della sovranità non sarà in discussione. Cameron è nelle isole Falkland come prima tappa di un viaggio che lo porterà successivamente anche in Paraguay e al vertice dei ministri degli Esteri del G20, a Rio de Janeiro.



