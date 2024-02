Lula, 'Africa può diventare un grande granaio per il mondo'

"Il Sud del mondo sta diventando una parte inevitabile della soluzione alle principali crisi che affliggono il pianeta": lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, al vertice dell'Unione africana, che si conclude oggi ad Addis Abeba.

Il leader progressista ha affermato che lavorerà congiuntamente per rendere l'Africa un continente indipendente nella produzione di cibo e di energia pulita e rinnovabile, estendendo l'invito alla partnership anche per il settore sanitario.

"Ci sono 400 milioni di ettari sparsi in più di venticinque Paesi, con il potenziale per rendere questo continente un grande granaio per il mondo, consentendo politiche per combattere la fame e produrre energia alternativa, compresi i biocarburanti", ha affermato Lula.

"Noi, africani e brasiliani, dobbiamo tracciare il nostro percorso nell'emergente ordine internazionale", ha proseguito.

"Lo sviluppo non può continuare ad essere un privilegio per pochi. Solo un progetto sociale inclusivo ci permetterà di eleggere società proprie, libere, democratiche e sovrane. Non ci sarà stabilità né democrazia con fame e disoccupazione", ha concluso Lula.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA