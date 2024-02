La povertà in Argentina sale al 57,4%, la più alta dal 2004

Le persone colpite dalla povertà in Argentina a gennaio ammontano a 27 milioni, pari al 57,4% della popolazione: lo rivela un rapporto dell'Osservatorio sociale dell'Università cattolica, secondo cui si tratta del tasso più alto dal 2004, quando fu pari al 54%. Il livello di povertà è stato pari al 44,7% nel terzo trimestre del 2023, salendo al 49,5% a dicembre fino a raggiungere il livello attuale il mese scorso. Lo studio prevede inoltre che il numero dei senzatetto, passato dal 9,6% nel terzo trimestre del 2023 al 14,2% di dicembre, sia salito al 15% (7 milioni di persone) a gennaio di quest'anno.

Il presidente della Repubblica, Javier Milei ha attribuito l'indice di povertà attuale alla "vera eredità del modello della casta". "Sei argentini su dieci sono poveri. La distruzione degli ultimi cento anni non ha eguali nella storia occidentale", ha scritto sui social. "I politici devono capire che la gente ha votato per il cambiamento e che noi daremo la vita per portarlo avanti", ha aggiunto Milei.



