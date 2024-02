Il ministro britannico Cameron visiterà le Falkland

Il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, si recherà nei prossimi giorni nelle Isole Falkland, dove ribadirà il suo sostegno al "diritto all'autodeterminazione" di questo arcipelago, per il quale Regno Unito e Argentina hanno combattuto una guerra nel 1982. Nel 2023, Londra respinse il suggerimento dell'allora candidato alla presidenza argentina, Javier Milei, secondo cui Buenos Aires avrebbe potuto ottenere la sovranità sulle isole dell'Atlantico "attraverso i canali diplomatici". "Non ci sono dubbi sulla loro sovranità", disse il portavoce del primo ministro Rishi Sunak, Max Blain, quando Milei venne eletto lo scorso dicembre. Cameron - annuncia il dicastero inglese in un comunicato - andrà nelle Isole all'inizio di un viaggio che lo porterà anche in Paraguay e al vertice dei ministri degli Esteri del G20 a Rio de Janeiro.





