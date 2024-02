El Salvador ufficializza la vittoria di Bukele alle elezioni

Il Tribunale supremo elettorale (Tse) di El Salvador ha ufficializzato la vittoria di Nayib Bukele alle presidenziali del 4 febbraio, nelle quali il leader rieletto ha ottenuto l'84,6% dei voti. Il Tse ha pubblicato il rapporto finale di scrutinio dell'elezione per il periodo 2024-2029, ratificando i risultati delle urne. Bukele si era dichiarato vincitore in un comunicato sui social pubblicato la sera del 4 febbraio, ribadendo poi il risultato davanti a una folla di sostenitori.

Il politico 42enne ha trionfato grazie al giro di vite contro le bande criminali che ha portato ad un drammatico calo del tasso di omicidi nel Paese, una volta il più alto del mondo. Ma gli arresti di massa hanno anche suscitato la protesta dei gruppi per i diritti umani, che sostengono che il governo abbia detenuto persone innocenti e sottoposto i reclusi a condizioni disumanizzanti dietro le sbarre, compresa la tortura.



