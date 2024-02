Colombia, dal vertice Ue-Celac soluzioni per clima e guerra

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha sottolineato la volontà del suo governo di incentrare il prossimo vertice Ue-Celac (che si svolgerà l'anno prossimo in Colombia) sulla "crisi climatica e sulla guerra".

"Con la Danimarca costruiremo una squadra per il prossimo incontro dell'America Latina e dell'Europa dell'anno prossimo, che deve ruotare attorno a un programma concreto per superare la crisi climatica e la guerra", ha spiegato Petro ai media durante la sua partecipazione alla conferenza sulla sicurezza di Monaco.

In Germania, Petro ha avuto un incontro bilaterale anche con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz (con il quale ha parlato anche della produzione di idrogeno verde), e con l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell.

Con Petro "abbiamo parlato dell'importanza di trovare soluzioni comuni al problema del traffico di droga e della criminalità organizzata", ha rivelato Borrell sui social.

"L'Ue e la Colombia collaboreranno strettamente in vista del vertice Ue-Celac del 2025", ha aggiunto il rappresentante di Bruxelles.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA