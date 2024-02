In Brasile sale a 94 il bilancio dei morti per dengue

Non si ferma l'emergenza dengue in Brasile: il bilancio dei morti è salito a 94, secondo gli ultimi dati del ministero della Salute. Altri 381 decessi sono oggetto di indagine.

L'avanzamento della malattia ha portato il municipio di Belo Horizonte, capoluogo dello Stato di Minas Gerais (sud-est), a dichiarare la situazione di emergenza per 180 giorni.

Minas Gerais, con cinque morti confermate, è lo Stato con la più alta incidenza di casi probabili della malattia, 192.258.

Seguono San Paolo, il Distretto Federale di Brasilia e il Paraná, rispettivamente con 90mila, 67mila e 58mila.

Finora nel Paese sudamericano sono stati registrati 555.583mila casi. Di questi, più di 226mila sono già stati confermati.

La vaccinazione contro la dengue, già avviata nei minori tra i 10 e gli 11 anni, ha intanto cominciato a essere testata anche sugli adulti a Rio de Janeiro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA