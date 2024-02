Il Brasile ospite d'onore alla fiera del libro di Cuba

Il Brasile è il Paese ospite d'onore della 32ma Fiera Internazionale del Libro de L'Avana, in corso a Cuba fino a domenica. Il tema di questa edizione - "Leggere è costruire identità" - ha come obiettivo la promozione della lettura come mezzo di formazione della coscienza e del pensiero critico individuale e collettivo.

Durante la cerimonia di apertura dell'evento la ministra della Cultura brasiliana Margareth Menezes ha ringraziato gli organizzatori per l'omaggio al Brasile. Nell'occasione sono state donate seimila copie di libri di letteratura brasiliana tradotti in spagnolo.

A margine dell'evento Menezes e l'omologo cubano Alpidio Alonso Grau hanno firmato un protocollo d'intesa che prevede lo sviluppo di azioni congiunte in favore della cooperazione e scambio culturale. Compongono la comitiva brasiliana 15 scrittori di diversi generi letterari che parteciperanno in rappresentanza del Brasile a eventi e tavole tematiche nel padiglione nazionale.

Della delegazione fa parte anche il presidente della Fondazione della Biblioteca nazionale del Brasile di Rio de Janeiro, l'italo-brasiliano Marco Lucchesi, che per l'occasione ha donato libri alla Biblioteca nazionale José Marti, firmando col suo omologo, il direttore Omar Valino Cedre, un protocollo per sviluppare collaborazioni sulla memoria, sulla preservazione dei volumi , e scambi di pubblicazioni. "Si tratta di un accordo inedito, e di un momento storico importante", commenta Lucchesi all'ANSA, ricordando anche che l'ultima edizione della rivista brasiliana "Poesia sempre" è stata dedicata ai poeti cubani.





