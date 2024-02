Blinken discuterà anche del Venezuela con Lula e Milei

Si parlerà anche della situazione elettorale e democratica in Venezuela nell'incontro tra il segretario di Stato americano, Antony Blinken, e il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, previsto la prossima settimana a Brasilia: lo ha reso noto il capo del Dipartimento di Stato per l'America Latina, Brian Nichols, in una conferenza stampa telefonica.

Il capo della diplomazia statunitense, che sarà in visita ufficiale in Brasile e Argentina, parteciperà anche al vertice dei ministri degli Esteri del G20 in programma il 21 e 22 febbraio a Rio de Janeiro. Al termine dell'evento, Blinken viaggerà verso Buenos Aires, dove incontrerà il presidente argentino Javier Milei, con il quale pure affronterà la questione venezuelana.



