Anp, 'Brasile può fare molto per riconoscimento della Palestina'

Il primo ministro dell'Autorità palestinese, Mohammad Shtayyeh, ha dichiarato che il Brasile può fare "molto" per aiutare il popolo palestinese nell'attuale conflitto con Israele.

"Il Brasile può difendere il riconoscimento della Palestina, sfruttando il suo peso politico ed economico per rendere tutto ciò possibile", ha affermato il premier a Cnn Brasil.

Shtayyeh stamani si è riunito per circa un'ora con il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, durante il vertice dell'Unione africana ad Addis Abeba. Secondo il politico l'incontro con il leader progressista è stato "meraviglioso".

I due hanno discusso di "come portare la pace nella regione, come continuare a lavorare per riconoscere lo Stato di Palestina come membro delle Nazioni Unite e come fermare il genocidio che Israele sta commettendo contro il nostro popolo a Gaza e nel resto del territorio palestinese", ha aggiunto Shtayyeh.

"Abbiamo ascoltato da lui (Lula) tutti i messaggi di solidarietà e continueremo a lavorare insieme su molte questioni legali, politiche e diplomatiche", ha continuato il premier palestinese, che ha infine elogiato Lula, dicendo che è stato "molto coraggioso" nell'esprimere la sua solidarietà al popolo palestinese.



