Venezuela: Osa, 'senza opposizione elezioni non trasparenti'

Il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro, ha denunciato l'offensiva del governo di Nicolas Maduro contro l'opposizione e messo in dubbio la trasparenza delle elezioni presidenziali previste per quest'anno in Venezuela.

"Il regime venezuelano mostra il suo vero volto con le sue azioni, come la squalifica della vincitrice delle primarie (dell'opposizione) e favorita nei sondaggi, María Corina Machado. Ciò dimostra la mancanza di trasparenza del processo elettorale. La persecuzione politica, la violazione dei diritti politici dei cittadini e il mancato rispetto degli accordi sono il modo di agire della dittatura", ha scritto Almagro sui social.

Nei giorni scorsi, il numero uno dell'Osa aveva definito "un oltraggio ingiustificabile" la detenzione forzata da parte dell'esecutivo chavista dell'attivista venezuelana Rocío San Miguel.



