Milei sarà alla conferenza mondiale delle destre negli Usa

Il presidente ultraliberista argentino, Javier Milei, il 21 febbraio sarà negli Stati Uniti per partecipare al summit internazionale della Conservative Political Action Conference (Cpac), il principale evento mondiale dei conservatori, che si terrà dal 21 al 24 febbraio, nel Maryland. Lo confermano all'ANSA fonti del governo.

Secondo l'agenda pubblicata sul portale della Cpac, e tuttavia soggetta a modifiche, tra gli speaker sono previsti, interventi di Milei, dell'ex presidente Usa Donald Trump, di Steve Bannon, del capo di Stato del Salvador Nayb Bukele, e dell'ex leader del partito della Brexit Nigel Farage.

Negli stessi giorni, dal 20 al 23 febbraio, il segretario di Stato dell'amministrazione Biden, Antony Blinken, sarà in Sudamerica per partecipare, il 21 e 22 febbraio, alla riunione dei ministri degli Esteri del G20 a Rio de Janeiro, con una tappa anche a Buenos Aires, dove è previsto un incontro con Milei, secondo una nota pubblicata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.



