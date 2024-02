In Brasile il tasso di disoccupazione più basso dal 2014

Il Brasile ha chiuso il 2023 con il tasso medio di disoccupazione al 7,4%, in calo dell'1,8% su anno. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ibge), evidenziando che si tratta del migliore risultato dal 2014.

La disoccupazione è calata in 26 dei 27 stati del Paese. Le migliori performance sono state registrata a Acre (-4,9% su anno), Maranhão (-3,5) e Rio de Janeiro (-3,2%).

L'unico stato dove la disoccupazione è aumentata è Roraima (+1,7%).

Il tasso corrisponde a un contingente di 8,5 milioni di persone senza lavoro nel Paese, in calo del 17,6% per cento rispetto allo scorso anno, per un totale di 1,8 milioni di disoccupati in meno.

Il contingente di popolazione occupata ha superato i 100,7 milioni segnando il record delle serie storiche iniziate nel 2012, in crescita del 3,8% rispetto allo scorso anno.



