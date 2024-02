Cile, stop della Corte suprema all'acquisto di sue auto di lusso

Spinta dalle polemiche suscitate, la Corte suprema del Cile ha deciso di annullare l'acquisto di 22 auto di alta gamma Lexus, del valore unitario di 56 milioni di pesos (oltre 54.000 euro), per rinnovare il parco auto risalente al 2014.

Il massimo tribunale cileno aveva deciso di sostituire i veicoli esistenti con altri di ultima generazione, scegliendo automobili ibride Lexus ES300H per una spesa equivalente a 1,1 milioni di euro.

Il progetto aveva generato numerose critiche, fra cui quella della Federazione nazionale di accesso alla giustizia (Fenadaj), entità che riunisce 3.000 persone impegnate nel sistema di difesa gratuita degli imputati, che ha descritto il possibile acquisto di queste auto "inappropriato e estraneo alla realtà che il Cile sta vivendo oggi".

Ironicamente, il ministro delle Finanze cileno, Mario Marcel, ha reagito osservando che "Io ho un veicolo del 2015, con 260.000 chilometri percorsi e funziona ancora bene".

Di fronte a questo la Corte suprema ha diffuso un comunicato in sei punti in cui, annunciando la revoca della decisione, ha puntualizzato che questa si fondava su "motivazioni tecniche e di sicurezza, privilegiando standard di sostenibilità ambientale".

"Queste e non altre considerazioni hanno prevalso per adottare l'approvazione del rinnovo dei veicoli", si dice infine, assicurando che "questa Corte non è ignara della contingenza e del contesto degli eventi che riguardano il Paese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA