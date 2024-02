Ultimatum Usa al Venezuela, 'le sanzioni dipendono da Maduro'

Gli Stati Uniti aspetteranno fino ad aprile, quando scadranno le licenze per lo sfruttamento del petrolio e del gas, per decidere se reintrodurre o meno le sanzioni contro il Venezuela. Tale decisione dipenderà da ciò che il presidente Nicolas Maduro farà fino ad allora per mantenere il suo impegno di tenere "elezioni libere ed eque" quest'anno, ha specificato in una conferenza stampa il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan.

"Le licenze concesse per l'alleggerimento delle sanzioni scadono ad aprile. A quel punto valuteremo se Maduro sta rispettando i suoi impegni, e poi prenderemo le nostre decisioni", ha dichiarato Sullivan.

Alla fine dello scorso anno, nel quadro del negoziato per la ripresa del dialogo nel Paese, l'esecutivo del leader chavista aveva raggiunto un accordo con l'opposizione per elezioni libere entro il 2024.

A causa dell'intensificarsi di arresti e azioni contro l'opposizione, alla fine di gennaio il governo Biden ha però reintrodotto le misure restrittive sull'oro e avvertito che, se la situazione non migliorerà, il 18 aprile non rinnoverà le licenze per petrolio e gas.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA