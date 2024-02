Lula, 'è urgente un cessate il fuoco definitivo a Gaza'

È "urgente" stabilire un cessate il fuoco definitivo per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Lo ha affermato il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, rilasciando dichiarazioni alla stampa, dopo una riunione col presidente egiziano, Abdel Fatah El-Sisi, al Cairo.

Nel suo intervento, il leader progressista ha sollecitato i Paesi membri del Consiglio di sicurezza dell'Onu a non fomentare la guerra. "C'è bisogno di una nuova geopolitica alle Nazioni Unite. Bisogna porre fine al diritto di veto dei Paesi. Ed è necessario che i membri del Consiglio di sicurezza siano attori pacifisti e non attori che fomentano la guerra", ha dichiarato.

Lula ha poi ribadito che il Brasile è "decisamente contrario" al tentativo di sfollamento forzato del popolo palestinese, ed è tornato a condannare la posizione di Israele nel conflitto contro Hamas. "Non c'è alcuna spiegazione per il comportamento di Israele, con il pretesto di sconfiggere Hamas, uccide donne e bambini, cosa mai vista in nessuna guerra che io conosca".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA