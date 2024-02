In Patagonia le pitture rupestri più antiche del Sudamerica

Le pitture rupestri più antiche del Sudamerica risalgono a 8.200 anni fa e si trovano in Patagonia. Lo rivela uno studio pubblicato dalla rivista Science sulla datazione dei disegni geometrici apparsi nella grotta Huenul 1, nel deserto vulcanico della provincia di Neuquén, nel sud dell'Argentina.

Le figure elaborate con pigmenti di colore rosso, giallo, bianco e nero - si legge nel documento elaborato da un gruppo di archeologi e ricercatori argentini, cileni e statunitensi - sono state datate in modo sicuro mediante la tecnica della spettrometria di massa con acceleratore (Ames) e precedono di vari millenni la datazione delle pitture più antiche finora rinvenute nella regione.

La scoperta, afferma lo studio, getta nuova luce tanto "sulla comprensione del popolamento delle Americhe" come "sulle pratiche umane di segnatura dei luoghi" nel corso del tempo e sulla "trasmissione di informazioni su scala macroregionale".

Un caso, quello della "Cueva Huenul" che "contribuisce alle discussioni globali sulle origini e sui ruoli sociali e adattivi dell'arte rupestre".



