'In Messico sequestrate 50mila armi, il 70% arrivate dagli Usa'

"Negli ultimi sei anni abbiamo sequestrato quasi 50mila armi e sapete da dove provengono? Il 70% dagli Stati Uniti, e di questo 70%, la metà dal Texas". È l'attacco del presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador al governatore texano Greg Abbott, con cui il capo di Stato si era già scontrato in diverse occasioni per le politiche Usa anti-migranti.

Uno dei principali obiettivi del governo messicano è frenare il flusso di armi che finendo nelle mani dei cartelli della droga alimenta la violenza nel Paese. Nel 2021 il Messico ha denunciato 11 aziende statunitensi che producono e vendono armi, accusandole di non fare abbastanza per fermare il traffico illegale.



