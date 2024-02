In Messico le opposizioni convocano un corteo in vista del voto

Oltre 200 organizzazioni dell'opposizione, riunite nella confederazione 'Unid@s', hanno indetto per domenica una protesta nella piazza centrale di Città del Messico, in difesa del "voto libero" e contro le "interferenze del presidente" Andres Manuel Lopez Obrador nelle elezioni presidenziali previste per il prossimo 2 giugno.

La "manifestazione per la nostra democrazia", secondo gli organizzatori, dovrebbe mobilitare migliaia di persone per chiedere al presidente di rispettare le indicazioni dell'Istituto nazionale elettorale di non interferire nella campagna elettorale e non utilizzare risorse pubbliche per sostenere la candidata del suo partito, Claudia Sheinbaum.

In base agli ultimi sondaggi, la candidata di Morena può contare sul 50% delle preferenze, il doppio rispetto alla sua avversaria, la conservatrice Xochitl Galvez, sostenuta da una coalizione di tre partiti di opposizione.

Nei giorni scorsi Lopez Obrador ha inviato al Congresso un pacchetto di 20 riforme costituzionali, che includono la scomparsa di enti normativi, l'elezione con voto popolare dei giudici della Corte Suprema e un aumento delle pensioni.



