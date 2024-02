In Messico i vescovi cercano di negoziare la tregua tra i narcos

Quattro vescovi dello stato messicano di Guerrero, hanno tentato di convincere i leader dei cartelli della droga locali ad accettare una tregua per mitigare l'ondata di violenza nella regione. Lo ha rivelato il vescovo di Chilpancingo, Jose de Jusus Gonzalez Hernandez, dopo aver celebrato la messa del Mercoledì delle ceneri, secondo quanto riportano i media locali.

"Il Papa ci ha detto che il Messico ha esperienza in queste situazioni e che dobbiamo continuare a tessere la pace, a cercarla come degli artigiani", ha commentato il religioso, aggiungendo che la tregua "non è stata ancora raggiunta. I vescovi di Guerrero hanno iniziato a cercare il dialogo, ma ci sono ancora interessi all'opera nei cuori e nelle teste di ogni persona".

Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha dichiarato, in una conferenza stampa, di essere a favore della mediazione della Chiesa, anche se "naturalmente la responsabilità di garantire la pace e la tranquillità è dello Stato e questo deve essere chiaro".



