Argentina: Milei, 'avanti con la dollarizzazione dell'economia'

Il presidente argentino, Javier Milei, ha confermato l'intenzione del suo governo di 'dollarizzare' l'economia, dopo la diffusione dei dati sull'inflazione - che a gennaio ha subito un aumento del 20,6% - e le critiche dell'ex presidente, Cristina Kirchner.

"Cristina ignora alcune questioni economiche fondamentali.

Per quanto non le piaccia, l'inflazione è un fenomeno monetario", ha detto il capo dello Stato la notte scorsa in un'intervista a LN+.

Per Milei, il dato sull'inflazione "sembra una cifra orribile", ma - ha aggiunto - "dobbiamo guardare dove eravamo, qual è la tendenza e l'eredità che abbiamo ricevuto". Ha poi sottolineato che l'inflazione si è ridotta rispetto a dicembre e che l'obiettivo di evitare l'iperinflazione è stato raggiunto.

Il leader ultraliberista ha quindi confermato che la ricetta della 'dollarizzazione' andrà avanti. "Oggi abbiamo una base monetaria di circa 8 miliardi di dollari e abbiamo acquistato riserve per 7 miliardi. Abbiamo coperto l'87% della base. Siamo riusciti a sgonfiare passività e attività, ma soprattutto abbiamo ripulito il debito degli importatori", ha sottolineato Milei, ribadendo che l'idea della dollarizzazione "c'è, ma ci vuole tempo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA