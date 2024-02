Agli arresti per corruzione in Cile, si arricchisce con foto hot

Era agli arresti domiciliari per uno scandalo legato alla corruzione nella politica ma questo non le ha impedito di guadagnare oltre 15 mila dollari in poche settimane con la pubblicazione di foto erotiche su Arsmate, la Onlyfans cilena.

Si tratta di Camila Polizzi, ex candidata indipendente a sindaco della città di Concepcion, coinvolta nel suo Paese in un'inchiesta per la deviazione di fondi pubbici per un totale di circa 250 mila dollari.

Denaro destinato inizialmente ad una fondazione, e che sarebbe stato usato invece anche per l'acquisto di beni personali e lingerie.

Polizzi è agli arresti domiciliari dal dicembre del 2023 e, secondo quanto conferma ai media un rappresentante della pagina Arsmate, ha iniziato a pubblicare contenuti erotici di tipo amateur a partire da gennaio, arrivando a fatturare circa 15 mila dollari in poche settimane.



