Unidos do Viradouro vince il carnevale di Rio 2024

La scuola di samba Unidos do Viradouro ha vinto l'edizione 2024 del carnevale di Rio de Janeiro. La scuola con sede nella città di Niteroi si è imposta su tutte le concorrenti raccogliendo il punteggio massimo attribuito grazie a una presentazione impeccabile. Viradouro, ultima a sfilare nel sambodromo lo scorso lunedì, ha sviluppato quest'anno un'opera afro intolata "Arroboboi, Dangbé" basata sul mito africano del serpente dei Jejes, rettile che in diverse religioni africane è considerato sacro grazie al potere di rigenerazione, vita e trasformazione.

Seconda classificata la scuola vincitrice dello scorso anno, Imperatriz Leopoldinense, seguita da Acadêmicos do Grande Rio.

Chiudono la prima parte classifica Accademicos do Salgueiro, Portela e Unidos de Vila Isabel. Le prime sei classificate sfileranno come di consueto nuovamente il prossimo sabato. Le ultime sei scuole classificate sono state Estacão primeira de Mangueira, Beija-flor de Nilopolis, Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraiso do Tuiuti, Unidos da Tijuca e Porto da Pedra. Quest'ultima è stata retrocessa in Serie Ouro, seconda divisione del campionato carioca.



