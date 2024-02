Rispunta Kirchner e spara a zero sul 'caos pianificato' di Milei

L'ex presidente argentina, Cristina Kirchner, dopo oltre due mesi di silenzio assoluto è riapparsa sulla scena politica con un duro documento contro il governo di Javier Milei, in cui accusa l'esecutivo di portare avanti un "caos pianificato" e che l'unico vero piano di stabilizzazione è la "dollarizzazione dell'economia".

Nelle 33 pagine che recano il titolo "L'Argentina nella sua terza crisi del debito", l'ex capo di Stato afferma che le tre gandi crisi inflazionarie del Paese, inclusa quest'ultima, hanno origine nell'indebitamento estero propugnato dai governi di stampo liberale, piuttosto che dal mancato rispetto della disciplina fiscale e monetaria, marcando così una linea in contrapposizione alla teoria economica ultraortodossa del governo.

La ricomparsa di Kirchner ha un forte peso politico. L'ex presidente è la leader del gruppo parlamentare più numeroso tanto alla Camera (con 99 deputati su 257) che al Senato (con 33 seggi su 72), un punto che nel documento viene sottolineato: "il peronismo è la prima minoranza in entrambe le camere".

Il documento viene interpretato dagli osservatori come un manuale di istruzione per le sue truppe, orfane di un leader nei primi due mesi di governo Milei, e un monito per il presidente ultraliberista: "in diverse tappe altri esecutivi sono caduti per non essere riusciti a dare alla società la qualità di vita che esigono gli argentini".



