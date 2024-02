Repubblica Dominicana, 'Haiti sull'orlo della guerra civile'

"Oggi, con una parte significativa del suo territorio sotto il controllo di bande criminali, Haiti è sull'orlo della guerra civile": lo ha detto il presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, il cui Paese condivide con Haiti l'isola di Hispaniola.

"Purtroppo, la grave situazione del nostro vicino non è stata gestita con la rapidità e l'urgenza necessarie", ha sottolineato il capo dello Stato. Negli ultimi giorni la situazione nelle principali città haitiane è diventata caotica e violenta, per lo svolgimento di manifestazioni dell'opposizione che hanno chiesto - senza successo - le dimissioni del primo ministro ad interim, Ariel Henry.

Da tempo comunque nel Paese regna a violenza, come ha confermato anche l'Onu, secondo cui gennaio 2024 è stato il mese più cruento in oltre due anni, con almeno 1.108 persone uccise, ferite o sequestrate.



