'Quasi metà dei brasiliani contro l'ineleggibilità di Bolsonaro'

Un sondaggio dell'Istituto Paraná mostra che quasi la metà dei brasiliani non è d'accordo con la decisione del Tribunale superiore elettorale (Tse) che ha reso ineleggibile per otto anni l'ex presidente Jair Bolsonaro.

Secondo l'indagine commissionata dal Partito liberale (Pl, di destra) di Bolsonaro, il 44,7% degli intervistati è d'accordo con la decisione della magistratura, mentre il 48,4% è in disaccordo e il 6,9% non ha alcuna opinione.

Tra gli uomini che hanno partecipato al sondaggio, il 38,5% è risultato d'accordo con l'ineleggibilità di Bolsonaro e il 55,7% no. Tra le donne, il 50,2% ha dichiarato di concordare e il 41,9% di essere in disaccordo.

A livello regionale, solo gli elettori del Nord-Est (considerato il feudo elettorale dell'attuale presidente, Luiz Inacio Lula da Silva) si sono espressi per lo più a favore dell'ineleggibilità dell'ex capo dello Stato (il 51,4% è d'accordo e il 41% non è d'accordo). Sono invece gli intervistati del Sud i più contrari alla decisione (37,9% d'accordo e 59% contrari).

L'indagine ha intervistato 2.026 elettori in 26 Stati e nel Distretto Federale di Brasilia tra il 24 e il 28 gennaio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA