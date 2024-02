Lula va in Egitto nel centenario delle relazioni bilaterali

La stabilità economica e sociale, e il ruolo "moderatore" nei conflitti della regione, avvicinano sempre più il Brasile all'Egitto, nell'anno in cui si celebrano i 100 anni dall'avvio delle relazioni diplomatiche. Lo ha detto l'ambasciatore brasiliano al Cairo, Paulino Franco de Carvalho Neto, in occasione della visita ufficiale del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nel 2023, il commercio bilaterale tra i Paesi ha raggiunto i 2,8 miliardi di dollari, con la bilancia commerciale pendente a favore del Brasile per 1,83 miliardi di dollari.

In Africa, l'Egitto è secondo solo all'Algeria nelle relazioni commerciali con il Brasile, e il Cairo è diventato anche membro dei Brics nel 2024 e parteciperà al G20 su invito del governo di Brasilia.

Nel corso di alcune ore di riposo, Lula ha visitato le piramidi di Giza, la Sfinge e il Grande museo Egizio, in compagnia della moglie Janja.



