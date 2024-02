Il Brasile primo importatore di diesel dalla Russia nel 2023

Con un aumento del 6000% di acquisti di diesel dalla Russia nel 2023 il Brasile è diventato il primo importatore al mondo del prodotto da Mosca.

L'import di diesel è passato da 101 mila tonnellate del 2022 a 6,1 milioni di tonnellate nel 2023, garantendo alla Russia entrate per 4,5 miliardi di dollari (rispetto ai 95 milioni dell'anno precedente).

Oltre il 90% del gasolio importato dal Brasile nel 2023 era di origine russa, causando una sensibile riduzione degli acquisti da Usa e India. In aumento anche l'importazione di petrolio greggio che, cresciuta del 400% nel 2023, ha fatto del Brasile il terzo importatore di idrocarburi dalla Russia, dietro a Cina e Turchia.

Mosca esporta circa 950.000 barili di diesel al giorno , e prima delle sanzioni economiche per l'invasione dell'Ucraina, inviava circa il 70% di questo volume all'Unione Europea e al Regno Unito.

La tendenza in Brasile è stata avviata dai piccoli importatori che hanno approfittato dei prezzi bassi e ben presto la strategia è stata adottata anche dalle grandi aziende, con l'obiettivo di mantenere la competitività sul mercato.



