Il Brasile invia latte in polvere, riso, mais e soia a Cuba

Il governo brasiliano ha inviato a Cuba un lotto di 125 tonnellate di latte in polvere.

Il ministero degli Esteri brasiliano ha informato, in una nota, che nelle prossime settimane verranno inviati all'Avana ulteriori carichi di latte in polvere, oltre a riso, mais e soia.

Alla fine del 2023, Brasile, Emirati Arabi Uniti e Cuba hanno concordato, nel corso della Conferenza delle parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (Cop 28), un'iniziativa per promuovere la sicurezza alimentare in America Latina, fornendo risorse per la produzione, la distribuzione e il sostegno per sistemi alimentari sani e sostenibili.

"L'operazione congiunta tripartita è in linea con lo spirito della proposta della presidenza brasiliana del G20 di istituire un'Alleanza globale contro la fame e la povertà", sottolinea il ministero.



