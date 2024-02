Abbraccio di Milei con il Papa, 'non ci posso credere'

"E' stato fortissimo, non ci posso credere". Così il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha commentato al suo circolo intimo l'abbraccio fuori protocollo con papa Francesco al margine della cerimonia di canonizzazione di Mamà Antula, la prima santa argentina, tenuta oggi in Vaticano.

Parole captate dai presenti e rilanciate dai media argentini a cui ha fatto seguito anche l'immancabile post sui social del leader ultraliberista accompagnato da un "muchas gracias!" in lettere maiuscole.

Il saluto di Bergoglio a Milei non era affatto scontato. Il presidente ultraliberale, che in passato aveva aspramente criticato il papa descrivendolo anche come il "rappresentante del maligno sulla terra", porta avanti in Argentina un durissimo piano di tagli alla spesa fortemente criticato dalle organizzazioni sociali.

Milei incassa in questo modo un primo gesto del pontefice in attesa dell'udienza privata di domani e forse anche dell'annuncio di una visita in Argentina nel secondo semestre di quest'anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA