E' di nuovo guerra dell'avocado tra Usa e Messico

Un gruppo di senatori democratici degli Stati Uniti ha chiesto lo stop all'importazione di avocado dal Messico denunciando la deforestazione legata alla produzione del caratteristico frutto verde.

In una lettera indirizzata ai segretari di Stato Antony Blinken e Thomas Vilsack dell'Agricoltura, i legislatori Peter Welck, Benjamin Cardin, Tim Kaine, Martin Heinrich, Chris Van Hollen e Jeff Merckley hanno messo in guardia sulle "conseguenze devastanti" delle coltivazioni di avocado e sul fatto che sono spesso gestite dai cartelli del narcotraffico.

La petizione si fonda su un rapporto dell'organizzazione Climate Rights International (Cri) citato anche in un articolo del New York Times, dove si denuncia il disboscamento e l'uso "insostenibile" dell'acqua che accompagna la produzione dell'aguacate.

Un'iniziativa che arriva inoltre alla vigilia del Superbowl, la finalissima del campionato di football americano, considerato il momento di massimo consumo del guacamole, la classica ricetta messicana a base di avocado.

Nelle tre ore del match, che quest'anno vede affrontarsi nella città di Las Vegas i San Francisco 49s di Christian McCaffrey e i Kansas City Chiefs di Travis Kelce, si stima che verranno consumate 35.000 tonnellate di guacamole.



