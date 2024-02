Governo Milei spera che il Papa annunci la visita in Argentina

"Nutriamo molte speranze che la riunione del presidente Milei con il papa Francesco venga accompagnata dall'annuncio della venuta del Santo Padre in Argentina".

Lo ha affermato il portavoce della Casa Rosada, Manuel Adorni, nella consueta conferenza stampa mattutina nel palazzo di governo, commentando le sensazioni all'interno dell'esecutivo sull'esito del primo incontro tra i due.

Il riferimento è all'udienza di lunedì 12 in Vaticano. "Si tratterà di un'udienza privata ma speriamo nella possibilità che serva a concretizzare la visita di Francesco in Argentina entro quest'anno", ha affermato Adorni.

Il Santo Padre è stato invitato ufficialmente dal presidente argentino attraverso una lettera accorata e dai toni molto distanti dalle invettive del passato, quando Milei definì Bergoglio come il "rappresentante del maligno in terra". "La sua presenza e il suo messaggio contribuiranno alla tanto desiderata unità degli argentini", recitava la lettera.

Milei è arrivato oggi a Roma dove ha in agenda, oltre all'udienza di lunedì con il papa, anche la partecipazione alla cerimonia di canonizzazione della beata argentina Maria Antonia de Paz y Figueroa, conosciuta come 'Mamà Antula', e riunioni anche con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e con la premier, Giorgia Meloni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA