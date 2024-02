Elezioni Messico, candidata conservatrice non incontrerà Vox

La candidata conservatrice per le presidenziali messicane di giugno, Xochitl Galvez, ha escluso dal suo tour in Spagna un incontro con il partito di estrema destra Vox.

"Il numero di spagnoli che vivono in Messico e il numero di messicani che vivono in Spagna è qualcosa che ci obbliga ad avere buone relazioni diplomatiche", ha dichiarato la candidata in una conferenza stampa, aggiungendo che nel suo viaggio, che inizierà domani, vedrà imprenditori, rappresentanti del governo ed esponenti della comunità messicana nel Paese.

Galvez, rispondendo a una domanda, ha precisato che non incontrerà nessun rappresentate dell'estrema destra spagnola, nonostante il suo partito (Pan) abbia firmato con Vox un patto 'anticomunista' nel 2021.



