Ecuador: 6.626 arresti in 30 giorni di conflitto con le gang

Almeno 6.626 persone sono state arrestate in Ecuador nei primi 30 giorni dalla dichiarazione del governo di un "conflitto armato interno" contro la criminalità organizzata: lo riportano i media, sottolineando che 241 sono state detenute per presunto terrorismo.

Il dato emerge dall'ultimo rapporto dell'esecutivo sulle operazioni di polizia e militari effettuate nel territorio nazionale, dove 22 gang sono state considerate gruppi terroristici e attori non statali belligeranti.

Tra il 9 gennaio e il 7 febbraio sorsi le autorità ecuadoriane affermano inoltre di aver ucciso sette presunti membri di queste organizzazioni criminali, mentre due agenti di polizia sono stati assassinati e altri 11 sono stati liberati dopo essere stati rapiti. Durante questo periodo, inoltre, sono state sequestrate 2.116 armi da fuoco, 3.038 armi bianche, 1.197 caricatori per armi da fuoco, circa 144.000 proiettili e quasi 10.000 esplosivi.



