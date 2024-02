Colombia: Corte suprema circondata da manifestanti

La Corte suprema della Colombia è stata circondata ieri da un gruppo di manifestanti durante la votazione per l'elezione del nuovo procuratore generale del Paese. Di fronte al clima di tensione, è intervenuta la polizia in tenuta antisommossa e i giudici hanno lasciato l'edificio a bordo di veicoli scortati.

La manifestazione è stata promossa dal presidente della Repubblica, Gustavo Petro, che accusa il Procuratore uscente, Francisco Barbosa, di volere una "rottura istituzionale". Il capo dello Stato ha così cercato l'appoggio dei suoi sostenitori per esigere la nomina del sostituto di Barbosa da una rosa di giuristi da lui inviata alla Corte.

Ieri a Bogotà si è svolto il secondo turno di votazioni e nessuno dei tre candidati alla carica di Procuratore generale ha ottenuto il numero minimo di voti (16) dei 23 giudici che compongono la Corte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA