A Bogotà la prima sede di Uni Italia in America Latina

Ha aperto a Bogotà, in Colombia, la prima sede di Uni Italia in America latina. L'associazione nata dalla cooperazione tra i ministeri degli Esteri, dell'Università e degli Interni italiani ha scelto la capitale colombiana "per i solidi legami accademici tra Italia e Colombia", nonché per il numero di studenti colombiani iscritti nelle università italiane.

"Nell'anno accademico 2021-2022 erano già 1.022 gli studenti colombiani iscritti nelle università italiane, un numero molto alto rispetto alle altre sedi che abbiamo all'estero", ha spiegato all'ANSA Chiara Cilardoni, componente dell'Unità Promozione e Marketing Internazionale della sede Uni Italia di Roma, in visita a Bogotà.

Uni Italia ha l'obiettivo di favorire l'attrazione di studenti e ricercatori stranieri verso le istituzioni accademiche italiane attraverso l'attività di promozione della loro offerta formativa all'estero. L'ufficio di Bogotà - afferma Gilardoni - è destinato esclusivamente agli studenti colombiani.

Per lo più di studenti post-laurea e giovani che conseguono master e dottorati. Un alto numero di questi studia argomenti legati all'arte, in particolare alla formazione artistica e musicale, seguiti da studenti di tecnologia, ingegneria e discipline umanistiche. Ad attrarre gli studenti colombiani è - sostiene Gilardoni - "la cultura molto simile" oltre che le "eccellenze del sistema formativo italiano" e le possibilità di collegamento con "aziende dell'eccellenza italiana, piccole, medie e grandi multinazionali", una volta conclusi i cicli accademici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA