Stato di allerta in Repubblica dominicana per proteste a Haiti

Il governo della Repubblica dominicana "è in stato di allerta, pronto a far fronte ad ogni eventualità", di fronte alle manifestazioni che si ripetono da giorni ad Haiti, con un bilancio provvisorio di sei morti e una decina di feriti, per costringere il primo ministro Ariel Henry alle dimissioni.

Conversando con i giornalisti, il ministro della Presidenza dominicano, Joel Santos Echavarría, ha affermato che, anticipando possibili eventi in territorio haitiano che potrebbero rappresentare qualche rischio, abbiamo prestato particolare attenzione alla sicurezza delle frontiere. "La sorveglianza - ha spiegato - è stata aumentata. È tutto sotto controllo. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi situazione si verifichi"..

Visti gli ultimi sviluppi della situazione ad Haiti, ha ancora detto, "ora la gente può capire perché fin dall'inizio è stata posta così tanta enfasi su quanto accade nel Paese vicino.

Perché abbiamo pensato a un muro, al miglioramento tecnologico e al rafforzamento della sorveglianza".

Da giorni i media dominicani diffondono immagini e video attraverso le reti sociali di movimenti di importanti contingenti di uomini e di mezzi verso le zone di frontiera con Haiti.



