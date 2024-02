Presidente Brasile in Egitto ed Etiopia tra il 14-18/2

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, si recherà in Egitto ed Etiopia subito dopo il Carnevale, tra il 14 e il 18 febbraio, per rafforzare l'agenda internazionale del Paese con i Paesi africani.

La lotta alla disuguaglianza e alla fame, la transizione energetica e il cambiamento climatico, la riforma delle istituzioni internazionali, oltre all'espansione del commercio tra Brasile e nazioni africane, sono tra i temi che il leader progressista dovrebbe affrontare nel suo viaggio, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri.

Il Brasile difende, a livello globale, le riforme nelle banche internazionali, come il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale, nonché nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come un modo per aumentare la rappresentanza dei Paesi del Sud del mondo in questi spazi.



