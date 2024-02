Milei lascia la motosega e diventa 'Terminator contro la casta'

"Trema la casta!". Questa l'esclamazione del presidente argentino Javier Milei in un post su Instagram, dove si dipinge come un minaccioso Terminator che prende di mira in particolare sindacalisti, deputati e governatori dell'opposizione.

Un messaggio, quello del capo dello Stato, apertamente diretto ai settori che martedì hanno contribuito ad affossare alla Camera dei Deputati la legge omnibus, il mega pacchetto sulla deregulation e le privatizzazioni con cui l'esecutivo contava di ottenere le risorse necessarie a portare avanti la politica di riequilibrio dei conti pubblici.

L'inasprimento della lotta politica con l'opposizione e le prime difficoltà a imporre il suo programma di riforme sembrano aver fatto riemergere, soprattutto a livello di social media, il polemista dei tempi della campagna elettorale, con alcune delle peculiarità che allora avevano caratterizzato Milei.



