Lula, 'tentato golpe non sarebbe successo senza Bolsonaro'

(V. 'Operazione di polizia in Brasile...' delle 12:06) Il "tentativo di colpo di Stato" dell'8 gennaio 2023 in Brasile "non sarebbe successo senza (Jair) Bolsonaro": lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, commentando l'operazione di polizia contro alleati dell'ex presidente di destra, suo predecessore.

"Il dato concreto è che c'è stato un tentativo di colpo di Stato", ha sottolineato Lula in un'intervista alla radio Itatiaia.

Da stamani perquisizioni sono in corso nelle residenze e negli uffici, tra gli altri, dei generali Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, dell'ex ministro della Difesa Anderson Torres, nonché del presidente del Partito liberale (Pl, di destra) di Bolsonaro, Valdemar Costa Neto. L'indagine è volta a chiarire la partecipazione di queste persone all'invasione delle sedi istituzionali di Brasilia avvenute l'8 gennaio 2023.





