Il Cile si prepara per i funerali dell'ex presidente Pinera

È stata aperta ai cittadini del Cile la camera ardente con il feretro dell'ex presidente Sebastian Pinera, morto martedì scorso in un incidente in elicottero.

I resti dell'ex capo di Stato sono stati salutati ieri da una folla in lutto riunita nei pressi dell'ex Congresso del Paese, dove il governo cileno ha allestito una veglia di due giorni per rendere un ultimo omaggio a Pinera.

Il funerale verrà celebrato domani nella Cattedrale Metropolitana di Santiago dall'arcivescovo Fernando Chomali. Al rito funebre parteciperanno gli ex presidenti del Cile Eduardo Frei, Ricardo Lagos e Michelle Bachelet, oltre a diversi leader dall'estero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA